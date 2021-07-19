Полпред президента в УрФО Владимир Якушев прокомментировал назначение вице-премьера Юрия Борисова куратором Урала

Полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев прокомментировал назначение вице-премьера России Юрия Борисова куратором Урала в федеральном правительстве.

«Назначение кураторов федеральных округов в Правительстве России облегчит для региональных властей работу с аппаратом федерального правительства, министерствами и ведомствами. Это позволит быстрее находить эффективные решения, – подчеркнул Якушев в своем официальном выступлении на сайте полпредства. – Уральский федеральный округ – крупнейший центр тяжелой и оборонной промышленности страны. Поэтому логично, что нашим куратором стал Юрий Иванович Борисов, отвечающий за эту сферу на посту вице-премьера. Юрия Ивановича знаю по совместной работе в правительстве. Это профессиональный и эффективный управленец. Не сомневаюсь, что его опыт и энергия помогут регионам округа успешно решать задачи, поставленные президентом России. Мы нацелены на продуктивную и слаженную работу».

Напомним, что идею распределить федеральные округа по зонам ответственности среди вице-премьеров дал Владимир Путин в ходе прямой линии. В ведении Юрия Борисова находятся министерство промышленности и торговли, а также ряд государственных структур, включая «Росатом» и «Роскосмос».