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​Куратором Уральского федерального округа стал вице-премьер Юрий Борисов

Михаил Мишустин закрепил за вице-премьерами федеральные округа

​Куратором Уральского федерального округа стал вице-премьер Юрий Борисов
Фото: government.ru

Председатель правительства России Михаил Мишустин распределил кураторство федеральными округами между вице-премьерами. Ответственным за Уральский федеральный округ стал Юрий Борисов.

В новом статусе он будет отвечать за инвестиционную привлекательность, повышение результативности бюджетных расходов, а также комплексное социально-экономическое развитие вверенных территорий. Михаил Мишустин подчеркнул, что вся работа вице-премьеров в качестве кураторов федеральных округов должна быть направлена на реализацию национальных целей.

«Решения о назначении ответственных принимались с учётом вашего профессионального опыта, знаний и круга задач, ранее выполнявшихся вами в правительстве», – цитирует премьера пресс-служба кабмина.

Юрий Борисов координирует работу федеральных органов исполнительной власти. В его ведении находятся Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, а также ряд других служб и госкорпораций.


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Сегодня в 18:04, просмотров: 188, комментариев: 0
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