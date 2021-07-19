16+
Логотип Сиапресс
USD  74,1656   EUR  87,5673  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В августе хлеб подорожает

«Ъ»: Хлебозаводы предупредили о повышении цен на продукцию

В августе хлеб подорожает
Фото: siapress.ru

В августе рост цен на хлеб может составить 7-12 процентов. Об этом хлебозаводы предупредили ритейлеров, которые не могут больше сдерживать рост стоимости своей продукции из-за подорожания сырья.

По данным «Коммерсанта», расценки для хлебопеков повысили производители маргарина (на 38%), упаковочного материала (на 40%), подсолнечного масла и сахара. Последние компенсируют выпадающие доходы из-за госрегулирования розничных цен. Президент Российского союза пекарей Алексей Лялин объяснил, что все виды сырья для производства хлеба подорожали в несколько раз, а сам хлеб — всего на один рубль год к году.

При этом в Минсельхозе утверждают, что цены на хлебобулочную продукцию «находятся на стабильном уровне».

Читайте также:
В июне в ХМАО замедлился рост цен


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 10:28, просмотров: 282, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 12:23
Все дорожает а хлеб почему не должен?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Восемь югорчан решили перепродать трубы с месторождения, но попались полиции 1535
  2. ​Британский блогер снял программу о Ханты-Мансийске и порадовал городские власти 1479
  3. ​Посмотри, какая красота // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1461
  4. ​Югорчане собрали 500 «коробок добра» для жителей Сирии 1176
  5. ​С нефти снимают ограничения 999
  6. ​Средний размер потребкредита в Югре вырос на десять процентов 908
  7. ​Ухнул в яму: автобус с пассажирами в Сургуте провалился на повороте 609
  8. ​Первая десятка. Кандидаты в депутаты думы Сургута понесли документы в ТИК 445
  9. ​На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск Audi врезалась в столб, пострадал 5-летний мальчик 331
  10. ​От коронавируса привился каждый четвертый югорчанин 331
  1. ​Вартовчанин выкинул с балкона собаку и четверых щенят // ФОТО 18+ 4573
  2. У двух годовалых детей в Нижневартовске выявили COVID-19 4278
  3. ​Пьяные вартовчане терроризируют город 4113
  4. ​Галлюцинации толкнули югорчанина на жесткое убийство 3941
  5. ​Ольга Васильева прекратила голодовку и карьеру в ЛДПР 3716
  6. Нефтеюганцам рассказали, где будет работать мобильный пункт вакцинации на этой неделе 3630
  7. ​Кому готовить тазики: список районов Нижневартовска, которые останутся без горячей воды 3595
  8. Новая система горячего водоснабжения обойдется Нефтеюганску почти в миллиард 3435
  9. ​Новые назначения в администрации Сургута вселяют оптимизм относительно имущественной политики и ЖКХ 3311
  10. ​Вартовчанка госпитализирована после падения с пятого этажа 3264
  1. ​Один из 112: главный врач Югры рассказал о последствиях вакцинации от ковида 23703
  2. ​Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 30 июня 19571
  3. ​Певица МакSим в коме: поражены легкие, ковид ни при чем 15851
  4. ​Звонок Полукеева 9975
  5. ​Плывем: как Нижневартовск справляется с сильнейшим летним ливнем // ВИДЕО 9968
  6. На трех нефтеюганских воров завели семь уголовных дел 9652
  7. ​Без масок – особо опасны 8467
  8. ​Нефтеюганский полигон для сортировки и хранения мусора откроется до конца года 8200
  9. Следственный комитет по ХМАО проведет свою проверку по факту смерти Эльвиры Зиганшиной 8109
  10. ​Под Нефтеюганском рыбак вспомнил молодость и угнал два болотохода 8059

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика