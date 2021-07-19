«Ъ»: Хлебозаводы предупредили о повышении цен на продукцию

В августе рост цен на хлеб может составить 7-12 процентов. Об этом хлебозаводы предупредили ритейлеров, которые не могут больше сдерживать рост стоимости своей продукции из-за подорожания сырья.

По данным «Коммерсанта», расценки для хлебопеков повысили производители маргарина (на 38%), упаковочного материала (на 40%), подсолнечного масла и сахара. Последние компенсируют выпадающие доходы из-за госрегулирования розничных цен. Президент Российского союза пекарей Алексей Лялин объяснил, что все виды сырья для производства хлеба подорожали в несколько раз, а сам хлеб — всего на один рубль год к году.

При этом в Минсельхозе утверждают, что цены на хлебобулочную продукцию «находятся на стабильном уровне».

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