Россия в мае 2022 года выйдет на докризисный уровень нефтедобычи

Страны, входящие в организацию ОПЕК+, решили до конца 2021 года увеличить объем добычи нефти. С учетом принятых решений Россия сможет выйти на докризисный уровень добычи в мае 2022 года.

«Тем самым на сегодняшний день принято решение для рынка восстанавливать добычу до докризисного уровня. Для России, например, мы выйдем на докризисный уровень уже в мае следующего года, и это позволит нам ежемесячно начиная с августа месяца увеличивать добычу на 100 тысяч б/с. Довольно большой объем, который позволит нам дать дополнительный объем добычи в течение этого года и следующего порядка 21 млн тонн", - рассказал вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по Интерфаксу).

Новак уточнил, что при средней цене в 60 долларов за баррель нефти дополнительные доходы бюджета РФ составят более 400 млрд рублей.

Следующая встреча ОПЕК+ состоится 1 сентября.