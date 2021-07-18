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​Бритни Спирс: Я не собираюсь выступать на сцене, пока мой отец управляет тем, что я ношу, говорю, делаю или думаю

Бритни Спирс отказалась выступать, пока отец остается ее опекуном

​Бритни Спирс: Я не собираюсь выступать на сцене, пока мой отец управляет тем, что я ношу, говорю, делаю или думаю
Фото: instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс сделала громкое и крайне эмоциональное заявление на личной странице в инстагреме. Певица объявила, что не будет выступать, пока ее карьеру и жизнь контролирует ее отец.

Пост опубликован в ответ на критику подписчиков, которые осудили ее за видео, где она танцует в собственной гостиной. «Слушайте, я не собираюсь выступать на сцене когда-либо в ближайшее время, пока мой отец управляет тем, что я ношу, говорю, делаю или думаю», — цитирует сообщение «Дождь».

Бритни Спирс подчеркнула, что 13 лет опекунства со стороны отца «разрушили ее мечты».

С 2008 года поп-звезда находится под опекой отца. Суд ввел такую меру, когда артистка переживала тяжелый период: попала в психиатрическую клинику и лишилась родительских прав. В конце июня этого года Бритни Спирс выступила в суде и попросила лишить ее отца Джейми Спирса статуса опекуна. Речь девушки в суде стала настоящей сенсацией. По ее словам, отец заставляет ее работать против ее воли, принимать психотропный препарат литий, а также использовать противозачаточные средства. Однако суд Лос-Анджелеса отклонил прошение Спирс. В июле суд высший суд Лос-Анджелеса разрешил Бритни Спирс самостоятельно нанять адвоката, который будет представлять ее интересы.


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Сегодня в 13:17, просмотров: 408, комментариев: 1
Комментарии:
Злобный ПупсеГ
не нравится
Сегодня в 17:13
Free Britney!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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