Очередное стихотворение Сергея Шнурова: на сей раз о Петре Мамонове и МакSим

Реакция СМИ и обывателей на болезнь того или иного селебрити стала поводом для артиста Сергея Шнурова написать очередное стихотворение.

«О чем бы писали блогеры, если бы не умерла очередная знаменитость?» — задается он вопросом.

Читаю ленту — переписка клонов.

Я с новостями хорошо знаком.

Вдруг забурлило — при смерти Мамонов.

Ну слава богу, есть писать о ком.

Чем бы питались блогеры на свете?

Они, как вороньё на труп летят.

Когда б не смерть сегодняшняя Пети,

То на безрыбье б постили котят.

Все попрощались, кланяясь, засим.

Забыли. Люди жаждут новостей.

Все ждут, когда уже умрет МакSим,

Чтоб некрологи стряпать всех мастей.

И собирать просмотры с ними лайки.

Из трупов складывают потихоньку трафик:

Как они жили и другие байки.



Я мог бы тоже поскорбеть. Но на фиг.

Не гуманист я. В этом правда ваша.

Там где ваш круг, там вижу я овал.

Даже когда продюсер умер «Ералаша»,

Тогда публично я не горевал.

Напомним, что музыкант Петр Мамонов умер накануне — он не оправился от последствий коронавируса. До сих пор неясна судьба певицы МакSим, которая лежит в больнице в тяжелом состоянии.