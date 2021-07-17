Очередное стихотворение Сергея Шнурова: на сей раз о Петре Мамонове и МакSим

Реакция СМИ и обывателей на болезнь того или иного селебрити стала поводом для артиста Сергея Шнурова написать очередное стихотворение.
«О чем бы писали блогеры, если бы не умерла очередная знаменитость?» — задается он вопросом.
Читаю ленту — переписка клонов.
Я с новостями хорошо знаком.
Вдруг забурлило — при смерти Мамонов.
Ну слава богу, есть писать о ком.
Чем бы питались блогеры на свете?
Они, как вороньё на труп летят.
Когда б не смерть сегодняшняя Пети,
То на безрыбье б постили котят.
Все попрощались, кланяясь, засим.
Забыли. Люди жаждут новостей.
Все ждут, когда уже умрет МакSим,
Чтоб некрологи стряпать всех мастей.
И собирать просмотры с ними лайки.
Из трупов складывают потихоньку трафик:
Как они жили и другие байки.
Я мог бы тоже поскорбеть. Но на фиг.
Не гуманист я. В этом правда ваша.
Там где ваш круг, там вижу я овал.
Даже когда продюсер умер «Ералаша»,
Тогда публично я не горевал.
Напомним, что музыкант Петр Мамонов умер накануне — он не оправился от последствий коронавируса. До сих пор неясна судьба певицы МакSим, которая лежит в больнице в тяжелом состоянии.