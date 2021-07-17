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​«Все ждут, когда уже умрет МакSим». Шнуров сочинил стихотворение о больных селебрити

Очередное стихотворение Сергея Шнурова: на сей раз о Петре Мамонове и МакSим

​«Все ждут, когда уже умрет МакSим». Шнуров сочинил стихотворение о больных селебрити
Фото: kino-teatr.ru

Реакция СМИ и обывателей на болезнь того или иного селебрити стала поводом для артиста Сергея Шнурова написать очередное стихотворение.

«О чем бы писали блогеры, если бы не умерла очередная знаменитость?» — задается он вопросом.

Читаю ленту — переписка клонов.
Я с новостями хорошо знаком.
Вдруг забурлило — при смерти Мамонов.
Ну слава богу, есть писать о ком.

Чем бы питались блогеры на свете?
Они, как вороньё на труп летят.
Когда б не смерть сегодняшняя Пети,
То на безрыбье б постили котят.

Все попрощались, кланяясь, засим.
Забыли. Люди жаждут новостей.
Все ждут, когда уже умрет МакSим,
Чтоб некрологи стряпать всех мастей.
И собирать просмотры с ними лайки.

Из трупов складывают потихоньку трафик:
Как они жили и другие байки.

Я мог бы тоже поскорбеть. Но на фиг.
Не гуманист я. В этом правда ваша.
Там где ваш круг, там вижу я овал.
Даже когда продюсер умер «Ералаша»,
Тогда публично я не горевал.

Напомним, что музыкант Петр Мамонов умер накануне — он не оправился от последствий коронавируса. До сих пор неясна судьба певицы МакSим, которая лежит в больнице в тяжелом состоянии.


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Сегодня в 14:11, просмотров: 190, комментариев: 2
Комментарии:
Dochimacho
не нравится
Сегодня в 14:55
Это говорит только об уровне пишущего эти строки. В сети много стоящей информации, на которую можно тратить свое время и внимание. Да тех же Шульман и Зубаревич послушать. Для общего развития. Но человек роется в текстах жёлтых блогеров. Собственно это все, что нужно знать о Шнурове. Кстати, с текстами его авторскими полная беда. Ну не умеешь, Серёжа, писать - не пиши. Ничего не пиши.
testimonium paupertatis Dochimacho
не нравится
Сегодня в 15:07
Тссссс! Этак можно и до Главного дойти, который уверен, что интернет - это детское порно и прочая гей-пропаганда!
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