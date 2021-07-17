Банк России выпустил монеты с нефтяниками

Нефтяникам России посвящены памятные монеты: Банк России выпустил десятирублевки «Работник нефтегазовой отрасли» серии «Человек труда».

Лицевая сторона монеты стандартная — а на обороте изображен работник нефтегазовой отрасли у нефтяной скважины на фоне стилизованного изображения нефтяного насоса.

Нумизматам можно не напрягаться в поисках: сообщается, что тираж монеты — миллион штук.

«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», — прокомментировали в Центробанке.