16+
Логотип Сиапресс
USD  74,1656   EUR  87,5673  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Российские нефтяники попали на деньги

Банк России выпустил монеты с нефтяниками

​Российские нефтяники попали на деньги
Фото: Банк России

Нефтяникам России посвящены памятные монеты: Банк России выпустил десятирублевки «Работник нефтегазовой отрасли» серии «Человек труда».

Лицевая сторона монеты стандартная — а на обороте изображен работник нефтегазовой отрасли у нефтяной скважины на фоне стилизованного изображения нефтяного насоса.

Нумизматам можно не напрягаться в поисках: сообщается, что тираж монеты — миллион штук.

«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», — прокомментировали в Центробанке.


нравится (7) не нравится (0)
17 июля в 17:05, просмотров: 1926, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Британский блогер снял программу о Ханты-Мансийске и порадовал городские власти 1596
  2. ​С нефти снимают ограничения 1075
  3. ​Средний размер потребкредита в Югре вырос на десять процентов 976
  4. ​Ухнул в яму: автобус с пассажирами в Сургуте провалился на повороте 819
  5. ​Первая десятка. Кандидаты в депутаты думы Сургута понесли документы в ТИК 569
  6. ​На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск Audi врезалась в столб, пострадал 5-летний мальчик 440
  7. ​От коронавируса привился каждый четвертый югорчанин 414
  8. 182 югорчанина заразились коронавирусом за сутки 373
  9. В августе хлеб подорожает 357
  10. ​Избитого уличного музыканта поддержат концертом 331
  1. У двух годовалых детей в Нижневартовске выявили COVID-19 4341
  2. ​Пьяные вартовчане терроризируют город 4140
  3. ​Галлюцинации толкнули югорчанина на жесткое убийство 3969
  4. ​Ольга Васильева прекратила голодовку и карьеру в ЛДПР 3751
  5. ​Кому готовить тазики: список районов Нижневартовска, которые останутся без горячей воды 3629
  6. Новая система горячего водоснабжения обойдется Нефтеюганску почти в миллиард 3466
  7. ​Новые назначения в администрации Сургута вселяют оптимизм относительно имущественной политики и ЖКХ 3322
  8. ​Вартовчанка госпитализирована после падения с пятого этажа 3292
  9. Под Нижневартовском перевернулся «КАМАЗ»: водитель с улыбкой на лице рассказал об инциденте 3259
  10. ​Пьяный вартовчанин на «Ниве» протаранил жилой дом 3231
  1. ​Один из 112: главный врач Югры рассказал о последствиях вакцинации от ковида 23720
  2. ​Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 30 июня 19581
  3. ​Певица МакSим в коме: поражены легкие, ковид ни при чем 15858
  4. ​Звонок Полукеева 9988
  5. ​Плывем: как Нижневартовск справляется с сильнейшим летним ливнем // ВИДЕО 9976
  6. На трех нефтеюганских воров завели семь уголовных дел 9673
  7. ​Без масок – особо опасны 8484
  8. ​Нефтеюганский полигон для сортировки и хранения мусора откроется до конца года 8230
  9. Следственный комитет по ХМАО проведет свою проверку по факту смерти Эльвиры Зиганшиной 8121
  10. ​Под Нефтеюганском рыбак вспомнил молодость и угнал два болотохода 8092

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика