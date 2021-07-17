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​СМИ: Российские министры стали невыездными

Премьер РФ Михаил Мишустин запретил министрам и замам выезжать за границу без разрешения

​СМИ: Российские министры стали невыездными
Фото: Пресс-служба Госдумы

Российские министры и их заместители стали невыездными: за рубеж они могут отправиться теперь только с разрешения премьера Михаила Мишустина. Об этом накануне сообщила BAZA со ссылкой на распоряжение, подписанное главой правительства.

К слову, остальные члены правительства также должны испрашивать разрешения на зарубежные поездки: не у премьера, а у его замов или руководителя аппарата.

Издание особо подчеркивает, что официально эта информация до сих пор не подтверждена, хотя, по данным BAZA, соответствующее распоряжение подписано 7 июля.


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17 июля в 16:20, просмотров: 2031, комментариев: 4
Комментарии:
Швондер.
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17 июля в 16:36
Почему только министры. Там еще всякой шушеры дофига
Альберт Леонов Швондер.
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17 июля в 16:53
Можно плоть до мелкого чиновника администрации поселения ...
Так что бы прочуяли, по чем фунт лиха...
Alkonowa1ow
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18 июля в 15:08
По смыслу, все министры носители гостайн и получают надбавку за секретность, поэтому могут воздержаться от поездок на свои места отдыха, пока сведения имеют актуальность. На период госслужбы в качестве министра или замминистра. Почему-то в «старые добрые времена», нельзя было выезжать за границу определённым лицам в течение 20 лет. Это конечно перебор. А тут нужно только уведомить главу Кабинета о поездке за границу и получить от него «добро». Все нормально. Это правила хорошого тона и чтоб знали, где его искать. Если что.
Alkonowa1ow
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18 июля в 17:19
Стоит добавить, что выходит «мэру» Половинок тоже надо испрашивать разрешения у Главы Кондинского района полковника Дубовика, если вдруг Александр засобирается в Турцию или на Канары? Да. Его полномочия заканчиваются на «кончике его носа», то есть границами сельского поселения Половинки Кондинского района ХМАО-Югра. А «Вертикаль» власти от министра до «мэра» сельского поселения никто не отменял. Закон и субординацию нарушать нельзя. Одно дело не пускать гостей района в этнографическую зону. Другое дело не пускать гражданина за границу.
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