Премьер РФ Михаил Мишустин запретил министрам и замам выезжать за границу без разрешения

Российские министры и их заместители стали невыездными: за рубеж они могут отправиться теперь только с разрешения премьера Михаила Мишустина. Об этом накануне сообщила BAZA со ссылкой на распоряжение, подписанное главой правительства.

К слову, остальные члены правительства также должны испрашивать разрешения на зарубежные поездки: не у премьера, а у его замов или руководителя аппарата.

Издание особо подчеркивает, что официально эта информация до сих пор не подтверждена, хотя, по данным BAZA, соответствующее распоряжение подписано 7 июля.