Михаил Мурашко: Наиболее серьезный прирост коронавируса — в Югре и в нескольких других регионах

Темпы прироста новых случаев коронавируса в Югре попали в поле зрения министра здравоохранения Михаила Мурашко. Как он отметил накануне, наиболее серьезный прирост отмечается в Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае, Адыгее, Алтайском крае и Астраханской области, его слова передает ТАСС.

Отметим, что на сегодняшний день с начала пандемии с Югре зафиксировано 62 678 случаев инфекции, при этом темпы ежедневного прироста увеличиваются — за пятницу, 16 июля, выявлено 190 новых больных.

«Ситуация по количеству заболевших остается напряженной, 865 тысяч человек в стране получают медицинскую помощь, из них 77 процентов получают медицинскую помощь на амбулаторном этапе», — заявил глава Минздрава, также отметив, что в регионы направляют почти 2,5 миллиарда рублей на обеспечение лекарственными препаратами пациентов, которые находятся в амбулатории.