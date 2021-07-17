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​Югра в красной зоне. Минздрав заметил рост числа коронавирусных больных в регионе

Михаил Мурашко: Наиболее серьезный прирост коронавируса — в Югре и в нескольких других регионах

​Югра в красной зоне. Минздрав заметил рост числа коронавирусных больных в регионе
Фото: pexels.com

Темпы прироста новых случаев коронавируса в Югре попали в поле зрения министра здравоохранения Михаила Мурашко. Как он отметил накануне, наиболее серьезный прирост отмечается в Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае, Адыгее, Алтайском крае и Астраханской области, его слова передает ТАСС.

Отметим, что на сегодняшний день с начала пандемии с Югре зафиксировано 62 678 случаев инфекции, при этом темпы ежедневного прироста увеличиваются — за пятницу, 16 июля, выявлено 190 новых больных.

«Ситуация по количеству заболевших остается напряженной, 865 тысяч человек в стране получают медицинскую помощь, из них 77 процентов получают медицинскую помощь на амбулаторном этапе», — заявил глава Минздрава, также отметив, что в регионы направляют почти 2,5 миллиарда рублей на обеспечение лекарственными препаратами пациентов, которые находятся в амбулатории.


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Сегодня в 11:34, просмотров: 411, комментариев: 0
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