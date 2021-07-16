Природнадзор ХМАО устанавливает ущерб от разлива нефти на месторождении Юганскнефтегаз

Специалисты Нефтеюганской межрайонной прокуратурой и Природнадзора Югры подтвердили факт нефтеразлива на Мало-Балыкского месторождения компании «РН-Юганскнефтегаз». Авария произошла из-за порыва на нефтесборном трубопроводе в районе куста 596.7. По предварительным данным, площадь разлива водонефтяной эмульсии составила 700 м2.

В четверг, 15 июля, представители надзорных ведомств побывали на месте экологической аварии.

«В ходе визуального осмотра факт нефтеразлива подтвержден, произведен обход загрязненного участка (зафиксированы координаты периметра), обрабатываются полевые данные для установления площади и категории земель, суммы нанесённого ущерба. Безымянный ручей, протекающий по загрязненному участку, перекрыт. На месте ведутся работы по забору проб и оценивается характер нанесенного природе ущерба. Отметим, угрозы попадания нефти в реку Малый Балык нет. Утечка ликвидирована, проведены работы по локализации загрязненного участка», - сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

О разливе нефти в непосредственной близости от действующего магистрального нефтепровода Нижневартовск – Курган – Куйбышев стало известно от компании «Транснефть – Сибирь». При облете магистрального нефтепровода в его охранной зоне был обнаружен экскаватор за проведением земляных работ.

«Выяснилось, что работники ООО «РН-Юганскнефтегаз» предприняли попытку сокрытия произошедшей утечки нефти на подводящем от месторождений «Роснефти» нефтепроводе, при этом грубо нарушив требования безопасной эксплуатации объектов магистрального транспорта нефти», - сообщили ранее в пресс-службе компании.

Информация о происшествии была направлена в Ростехнадзор, Росприроднадзор, а также руководству ООО «РН-Юганскнефтегаз».