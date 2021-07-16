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​В России рекордно подорожали бананы

Цены на бананы выросли в России за год в полтора раза

​В России рекордно подорожали бананы
Фото: pexels.com

За год цены на бананы рекордно подскочили — по сравнению с 2020-м продукт подорожал в полтора раза, его стоимость сейчас вернулась на уровень 2016 года. Об этом со ссылкой на Росстат пишет РБК.

Подорожание началось в феврале, пика достигло в апреле (тогда в среднем бананы стоили 89,3 рубля за килограмм), а в июне цены снизились до 84,1 рубля — при этом первый летний месяц традиционно считается сезоном, когда бананы наиболее дешевы. Поэтому, по данным Росстата, нынешняя стоимость бананов — самая высокая, начиная с 2013 года.

Исследователи отмечают, что рост цен вызван стабильным спросом при сбоях в поставках из-за коронавируса (в первую очередь из Эквадора — на эту страну в 2020 году пришлось 96 процентов импорта в РФ), а также ослабление курса рубля к доллару.

На то, что бананы — один из самых дешевых продуктов, ранее обратила внимание президента России Владимира Путина одна из жительниц России, во время Прямой линии поинтересовавшаяся, почему заморские бананы стали дешевле, чем родная, отечественная морковка.


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Сегодня в 10:19, просмотров: 250, комментариев: 1
Комментарии:
testimonium paupertatis
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Сегодня в 10:22
- Владимир Владимирович, почему бананы из Эквадора дешевле моркови и картофеля из соседних областей?
- Мы разберемся!
...
"​В России рекордно подорожали бананы"

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