Цены на бананы выросли в России за год в полтора раза

За год цены на бананы рекордно подскочили — по сравнению с 2020-м продукт подорожал в полтора раза, его стоимость сейчас вернулась на уровень 2016 года. Об этом со ссылкой на Росстат пишет РБК.

Подорожание началось в феврале, пика достигло в апреле (тогда в среднем бананы стоили 89,3 рубля за килограмм), а в июне цены снизились до 84,1 рубля — при этом первый летний месяц традиционно считается сезоном, когда бананы наиболее дешевы. Поэтому, по данным Росстата, нынешняя стоимость бананов — самая высокая, начиная с 2013 года.

Исследователи отмечают, что рост цен вызван стабильным спросом при сбоях в поставках из-за коронавируса (в первую очередь из Эквадора — на эту страну в 2020 году пришлось 96 процентов импорта в РФ), а также ослабление курса рубля к доллару.

На то, что бананы — один из самых дешевых продуктов, ранее обратила внимание президента России Владимира Путина одна из жительниц России, во время Прямой линии поинтересовавшаяся, почему заморские бананы стали дешевле, чем родная, отечественная морковка.