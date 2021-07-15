Российские власти не планируют допускать иностранные вакцины от коронавируса

Иностранные вакцины от COVID-19 в России в ближайшее время не появятся: планов по допуску препаратов у Кремля нет. Об этом свидетельствует заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова: «У нас своих вакцин хватает», — сказал он, отвечая на вопрос о вероятности допуска иностранных вакцин на российский рынок. Его слова приводит «Интерфакс».

«Тема взаимного признания вакцин — это та тема, которая сейчас на повестке дня, — добавил чиновник. — Мы надеемся, что все-таки в результате диалога с ЕС удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям. Но пока конкретных результатов, к сожалению, нет. Но, безусловно, тему эту придется обсуждать».

Напомним, в России сейчас можно привиться от коронавируса только отечественными препаратами: «Спутник V», «Спутник лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».