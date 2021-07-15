В июне в ХМАО замедлился рост цен

В июне в Югре сократились темпы годовой инфляции – с 4,7 до 4,45 процента. Овощи, цены на которые портили статистику в мае, дорожают медленнее. А вот строить становится дороже день ото дня.

Рост цен на строительные материалы привел к тому, что в сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция в июне выросла по сравнению с маем на 0,03 п.п., до 5,19 процента.

«Повышенный спрос на строительные работы и ремонт жилья в регионе, обусловленный в числе прочего льготными условиями ипотеки, привел к росту спроса на строительные материалы (плиты древесно-стружечные, доску обрезную, металлочерепицу) и ускорению темпов роста цен на них. Дополнительными факторами, повлиявшими на удорожание стоимости строительных материалов, выступает дефицит древесины на внутреннем рынке и высокие отпускные цены производителей металлов в России и мире», - объяснили специалисты отделения Банка России по Тюменской области.

По тем же причинам дорожают легковые автомобили.

Продукты, несмотря на замедления роста цен на них, подорожали сильнее всего (5,57%). При этом огурцы и яблоки дорожают не так быстро, как в мае.

Годовой темп прироста цен на услуги замедлился с 2,8 в мае до 1,98 процента в июне. Основной вклад в снижение прироста стоимости услуг внесла динамика цен на авиаперелеты.

Годовая инфляция в Югре остается ниже, чем в Уральском федеральном округе и России в целом (5,66% и 6,50% соответственно).