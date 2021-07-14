Полеты из России в Чехию и Францию возобновляются

С 24 июля возобновляется регулярное авиасообщение России с Францией и Чехией. А оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили, что рейсы будут выполняться между столицами государств.

«С 24 июля 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами: Франция по маршрутам Москва - Париж и Москва - Ницца с частотой четыре рейса в неделю на каждом маршруте, по маршрутам Санкт-Петербург - Париж и Санкт-Петербург - Ницца с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте. Чехия по маршруту Москва - Прага с частотой четыре рейса в неделю», - цитирует сообщение ТАСС.

На данный момент Россия возобновила авиасообщение с примерно 50 странами. С 24 июля Россия увеличат частоту регулярных авиарейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию.