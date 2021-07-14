Авиакомпания Utair отменяет рейсы из-за болезни членов экипажа

Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный сообщил о том, что авиакомпания Utair отменяет рейсы из-за болезни порядка 100 членов экипажа. Перевозку северян на большую землю по маршруту «Нарьян-Мар – Москва» в отмененные даты будет осуществлять авиакомпания «Руслайн».

«Что касается «Ютейра», с ними также достигли договорённостей по отменённым рейсам. Компания обеспечит перевозку пассажиров на ближайшие даты без взимания дополнительной платы или вернёт людям деньги», - сообщил глава региона.

В департаменте строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта округа уточнили: «Пассажирам, чьи рейсы отменены, рассылаются SMS-уведомления об отмене рейса с предложением осуществления перелета на ближайшем к отмененному рейсу рейсе при наличии свободных мест либо с предложением возврата денежных средств за билет при отсутствии свободных мест на ближайшем рейсе. Представитель авиакомпании рекомендует для решения вопросов по отмене рейса использовать форму обратной связи на официальном сайте «ЮТэйр».

Кроме того, власти региона направили обращение в адрес Федерального агентства воздушного транспорта с просьбой оказать содействие в решении вопроса недопущения отмены регулярных рейсов по маршруту «Москва – Нарьян-Мар – Москва».

Корреспондент siapress.ru направил запрос в пресс-службу авиакомпании с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. На момент написания новости ответ на него не получен.