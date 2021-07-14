Заявление на предоставление особых услуг россияне с инвалидностью могут теперь заполнить онлайн

Россияне с инвалидностью теперь могут воспользоваться специальным сервисом на Госуслугах, который позволит заполнить документы на получение технических средств и услуг для реабилитации дистанционно. Об этом сообщает Минцифры РФ.

Теперь в режиме онлайн можно подать заявление, чтобы:

получить, заменить или отремонтировать техническое средство для реабилитации, а также компенсировать такие расходы;

получить или компенсировать расходы за сурдоперевод и тифлосурдоперевод;

получить собаку – проводника, а также компенсировать расходы на ее содержание и ветеринарное обслуживание;

компенсировать затраты за проезд к месту нахождения организации, где происходит получение технического средства реабилитации.

К техническим средствам реабилитации относятся устройства, которые компенсируют или устраняют ограничения жизнедеятельности граждан с инвалидностью.

«В рамках реализации суперсервиса «Онлайн помощь при инвалидности» мы совместно с Минтрудом России и Фондом социального страхования осуществляем работу по переводу услуг для граждан с инвалидностью в электронный вид. Ежегодно с целью получения технических средств реабилитации обращается порядка 1,5 млн таких граждан. Вывод сервиса на Госуслуги позволит упростить процесс получения услуги для граждан с инвалидностью», — сообщил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

Информация о необходимых услугах реабилитации содержится в индивидуальной программе реабилитации и абилитации. В сентябре сервис будет дополнен электронным сертификатом на получение специальных технических средств.