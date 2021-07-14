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Для инвалидов создан специальный сервис на Госуслугах

Заявление на предоставление особых услуг россияне с инвалидностью могут теперь заполнить онлайн

Для инвалидов создан специальный сервис на Госуслугах
фото: pixabay.com

Россияне с инвалидностью теперь могут воспользоваться специальным сервисом на Госуслугах, который позволит заполнить документы на получение технических средств и услуг для реабилитации дистанционно. Об этом сообщает Минцифры РФ.

Теперь в режиме онлайн можно подать заявление, чтобы:

  • получить, заменить или отремонтировать техническое средство для реабилитации, а также компенсировать такие расходы;
  • получить или компенсировать расходы за сурдоперевод и тифлосурдоперевод;
  • получить собаку – проводника, а также компенсировать расходы на ее содержание и ветеринарное обслуживание;
  • компенсировать затраты за проезд к месту нахождения организации, где происходит получение технического средства реабилитации.
  • К техническим средствам реабилитации относятся устройства, которые компенсируют или устраняют ограничения жизнедеятельности граждан с инвалидностью.

«В рамках реализации суперсервиса «Онлайн помощь при инвалидности» мы совместно с Минтрудом России и Фондом социального страхования осуществляем работу по переводу услуг для граждан с инвалидностью в электронный вид. Ежегодно с целью получения технических средств реабилитации обращается порядка 1,5 млн таких граждан. Вывод сервиса на Госуслуги позволит упростить процесс получения услуги для граждан с инвалидностью», — сообщил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

Информация о необходимых услугах реабилитации содержится в индивидуальной программе реабилитации и абилитации. В сентябре сервис будет дополнен электронным сертификатом на получение специальных технических средств.


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Сегодня в 10:10, просмотров: 345, комментариев: 0
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