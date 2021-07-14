Александр Стефанович, режиссер и экс-супруг Аллы Пугачевой, умер от COVID-19

Российский режиссер Александр Стефанович накануне умер от последствий коронавируса. Как передает InterMedia, он был госпитализирован и с 5 июля находился в больнице имени Бахрушиных с обширным поражением легких. Сначала лечился дома.

76-летний Стефанович известен музыкальными и документальными фильмами, имеет звание заслуженного деятеля искусств РФ. Для многих поклонников Аллы Пугачевой он известен, впрочем, в первую очередь как муж и продюсер певицы: в браке с ним она прожила несколько лет — с 1977 по 1981 годы.