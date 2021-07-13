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​В сауне Когалыма чоповец расстрелял двух человек

Два человека госпитализированы с огнестрельными ранениями после отдыха в сауне Когалыма

​В сауне Когалыма чоповец расстрелял двух человек
Скрин видео: vk.com/o_yugansk

В Когалыме проводится проверка после происшествия в одной из саун города. Сотрудник частного охранного предприятия расстрелял из табельного оружия двух отдыхавших там мужчин. Пострадавшие госпитализированы.

По официальным данным УМВД Югры, чоповец применил оружие, потому что посетители сауны напали на него.

«Прибывшие на место происшествия полицейские предварительно установили, что в сауне отдыхала компания из трех мужчин и одной девушки. Между одним из отдыхающим и девушкой возник конфликт. Администратор заведения нажала тревожную кнопку и вызвала сотрудников ЧОП. По прибытию началась потасовка между двумя ранее судимыми отдыхающими и сотрудником частного охранного предприятия. Мужчины набросились на сотрудника и попытались завладеть табельным оружием. После этого сотрудник ЧОП применил оружие», - говорится в сообщении ведомства.

В социальных сетях распространяется видео инцидента. Уточняется, что происшествие случилось в ночь на 9 июля. «В результате конфликта с сотрудниками ГБР началась драка, ребята были безоружны в плавках. По ним открыли огонь без предупреждения, стреляли в упор. У одного четыре пулевых ранения в живот, две пули на вылет, две в нем. Повредили жизненно важные органы. Парень в тяжелом состоянии лежит в реанимации. Второму повредили легкое с левой стороны т.к. целились в сердце. Парни молодые одному 28 лет, второму 27 лет. Информации нигде нет. Стрелявший проходит по делу как потерпевший», - говорится в сообщении, опубликованном в нескольких югорских пабликах.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшедшего. Вопрос о возбуждении уголовного дела только решается.


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Сегодня в 11:27, просмотров: 682, комментариев: 0
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