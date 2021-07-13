В этом году читатели siapress.ru не планируют покупать что-то дорогое

Время собирать камни, решила аудитория siapress.ru — вернее, та ее часть, которая принимает участие в опросах на сайте. Мы поинтересовались у читателей, планируют ли они крупные траты в этом году — и большинство респондентов ответили отрицательно.

Скорее всего, доходы начала есть инфляция — поэтому походы в магазины отложены. Кредитами, судя по всему, читатели пользоваться не желают: большая часть предпочитает копить на крупные покупки самостоятельно.

Опросы проводились на сайте siapress.ruс 1 по 7 июля этого года.