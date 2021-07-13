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​Аудитория siapress.ru вступила в период накопления капитала

В этом году читатели siapress.ru не планируют покупать что-то дорогое

​Аудитория siapress.ru вступила в период накопления капитала
Фото: pixabay.com

Время собирать камни, решила аудитория siapress.ru — вернее, та ее часть, которая принимает участие в опросах на сайте. Мы поинтересовались у читателей, планируют ли они крупные траты в этом году — и большинство респондентов ответили отрицательно.

Скорее всего, доходы начала есть инфляция — поэтому походы в магазины отложены. Кредитами, судя по всему, читатели пользоваться не желают: большая часть предпочитает копить на крупные покупки самостоятельно.

Опросы проводились на сайте siapress.ruс 1 по 7 июля этого года.


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Сегодня в 10:19, просмотров: 345, комментариев: 3
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 11:27
Че там - Альберту налог за корыто плотить, Сереге надо хату отбить, Алкота питается отрывочными реминесценциями о том, какую страну про$Rали - так что логично
Флудер
не нравится
Сегодня в 13:23
А я уже купил, все что мне нужно, а что не нужно - то не нужно.
Альберт Леонов Швондер.
не нравится
Сегодня в 14:17
Не понятно куда тратят мой налог?
Ни кому на хрен не нужно знать куда налоговые денежки пошли ..
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