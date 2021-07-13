Первый канал покажет открытие Олимпиады в Токио в прямом эфире

Грядут Олимпийские Игры в Токио — церемонию их открытия Первый канал покажет в прямом эфире 23 июля в 14 часов по Москве, сообщает ТАСС.

Олимпиада, напомним, должна была пройти в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на 2021 год, при этом название осталось прежним — Tokyo 2020. Игры традиционно будут идти более двух недель — с 23 июля по 8 августа.

По данным ТАСС, власти страны потратят сто миллиардов йен (или 960 миллионов долларов) на обеспечение мер безопасности в условиях распространения ковида. На время проведения спортивного праздника в стране будет действовать режим чрезвычайной ситуации.