Европейский союз продлил санкции против России на полгода

Европейский союз продлил экономические секторальные санкции против России до 31 января 2022 года.

«Совет ЕС принял сегодня решение продлить еще на шесть месяцев - до 31 января 2022 года - санкции, нацеленные на конкретные сектора экономики России. Это решение Совета ЕС принято на основе оценки имплементации минских договоренностей на заседании Европейского совета 24-25 июня», - цитирует заявление Совета ЕС ТАСС.

Европейские санкции в отношении России действуют с 2014 года. Они были введены из-за ситуации на Украине и присоединения Крыма к России.