16+
Логотип Сиапресс
USD  74,6336   EUR  88,6050  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Остаемся зимовать под санкциями

Европейский союз продлил санкции против России на полгода

​Остаемся зимовать под санкциями
Фото: pixabay.com

Европейский союз продлил экономические секторальные санкции против России до 31 января 2022 года.

«Совет ЕС принял сегодня решение продлить еще на шесть месяцев - до 31 января 2022 года - санкции, нацеленные на конкретные сектора экономики России. Это решение Совета ЕС принято на основе оценки имплементации минских договоренностей на заседании Европейского совета 24-25 июня», - цитирует заявление Совета ЕС ТАСС.

Европейские санкции в отношении России действуют с 2014 года. Они были введены из-за ситуации на Украине и присоединения Крыма к России.


нравится (3) не нравится (0)
Сегодня в 14:58, просмотров: 241, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​И ямальцам передайте: мост через Обь в районе Сургута будут закрывать по ночам 2188
  2. ​Число заболевших коронавирусом в Югре увеличивается 951
  3. ​Ковид снова закрывает общепит в России 572
  4. ​Вартовчанин выкинул с балкона собаку и четверых щенят // ФОТО 18+ 509
  5. В аварии в Сургутском районе пострадал подросток 415
  6. Подопытные кролики 391
  7. Пьяный сургутянин катался по городу на угнанном авто 322
  8. ​Автомобилисты Сургута высказались за мойки в паркингах: готовы даже переплатить 306
  9. ​Ветер не утихнет: в Сургуте завтра будет плохая погода 282
  10. ​Город станет ближе: из Тундрино запускают автобус до Сургута 272
  1. ​Один из 112: главный врач Югры рассказал о последствиях вакцинации от ковида 20294
  2. ​Срочно! В Югре объявили новые коронавирусные ограничения 6877
  3. ​«Бурерожденный»: в ковид-госпитале Нижневартовска приняли роды во время потопа 4650
  4. ​Возраст не имеет значения: среди вартовчан растет заболеваемость коронавирусом 3749
  5. ​Жители дома на Крылова судятся с застройщиком из-за качества жилья 3743
  6. ​Тиктокер из Нижневартовска взбесил горожан 3722
  7. Югорчанин провалился в канализационный люк: его вызволяли спасатели 3681
  8. В Нижневартовске занесло иномарку: она врезалась в припаркованное авто 3559
  9. ​Состояние бодрое, сознание ясное: в Нефтеюганске член партии ЛДПР продолжает голодовку 3143
  10. ​Трое сургутян задержаны за организацию покерного клуба 3043
  1. ​Один из 112: главный врач Югры рассказал о последствиях вакцинации от ковида 20294
  2. ​Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 30 июня 18600
  3. ​Певица МакSим в коме: поражены легкие, ковид ни при чем 15232
  4. ​Умер Сергей Полукеев 12819
  5. Нефтеюганец на «Ауди» спровоцировал аварию с пятью легковушками 12125
  6. ​Дворник из Нижневартовска стал героем мема из-за шляпы 10073
  7. Сергей Полукеев: «После того, как жители вышли кольцом, вариант что-то построить на Грибоедовской развязке равен нулю. Мы же не самоубийцы» // ВИДЕО, ТЕКСТ 9549
  8. ​Пушистая компания: сургутяне гуляют по торговым центрам с котами на поводке // Фотофакт 9367
  9. ​Звонок Полукеева 8967
  10. ​Нефтеюганский бизнесмен стал фигурантом уголовного дела, потому что не платил зарплату сотрудникам 8895

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика