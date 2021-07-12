В регионах России вводят ограничения на работу общепита

В нескольких российских регионах снова вводят ограничения на работу предприятий общественного питания: виновато распространение коронавируса, сообщает «Эхо Москвы».

Так, в кафе во Владимирской и Волгоградской областях можно будет попасть, только предъявив документы о сделанной прививке или свежий ПЦР-тест. Несовершеннолетних пустят только в сопровождении родителей. На Камчатке общепит не будет работать после 23 часов — исключение делается только для заведений, которые обслуживают посетителей навынос.

В Югре, напомним, с 10 июля закрыты все фудкорты в торговых центрах: в конце прошлой недели по ним прошел спецрейд, в ходе которого чиновники в том числе напоминали, что с территорий фудкортов следует убрать все стулья и столы. Также введены ограничения на работу общепита с 11 вечера.