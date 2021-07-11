После выхода из комы певицу МакSим начнут лечить медикаментами за 90 тысяч

Певицу МакSим после выхода из комы будут лечить от полисегментарной пневмонии с помощью пилюль на основе кедра, разработанных новосибирскими учеными. Этими же медикаментами лечили директора артистки Маргариту Соколову. Об этом пишет teleprogramma.pro.

Издание приводит комментарий друга исполнительницы Артура Цветкова, который рассказал, что данный препарат – это БАД, который якобы перезапускает иммунную систему человека. Стоимость за 20 капсул волшебного средства – 90 тысяч рублей. Кроме того, Комсомольская правда сообщает о том, что пилюли безопасны, но их эффект не доказан.

Напомним, что МакSим находится несколько недель в состоянии медикаментозной комы. Ранее представительница певицы сообщила об улучшении состояния артистки, но про выход с аппарата ИВЛ речи пока не идет.