В реанимации с COVID-19 находится только один югорчанин, сделавший прививку

Только один югорчанин, привившийся от коронавируса, находится в реанимации ковидного госпиталя. Об этом рассказал главный врач Югры Алексей Добровольский.

«Самые тяжелые пациенты в реанимациях. Их там сегодня 112. И только один из них был ранее вакцинирован от ковида. Всего сегодня прививку получили более 400 тысяч человек – это каждый четвертый житель Югры. А вот из 100 тех, у кого коронавирус течет тяжело, вакцинирован был только один. Тяжелое течение ковида у тех, кто получил вакцину, встречается в десятки раз реже. Защитите себя, примите правильное решение», - сказал директор департамента здравоохранения, подводя итоги работы за неделю.

Он также отметил, что на этой неделе число заболевших оставалось стабильно высоким – в ковидные госпитали ежедневно поступало 100-170 пациентов.

В данный момент лечение от коронавируса проходят 1 814 жителя округа.

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