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​Один из 112: главный врач Югры рассказал о последствиях вакцинации от ковида

В реанимации с COVID-19 находится только один югорчанин, сделавший прививку

​Один из 112: главный врач Югры рассказал о последствиях вакцинации от ковида
Фото: vk.com/dzhmao

Только один югорчанин, привившийся от коронавируса, находится в реанимации ковидного госпиталя. Об этом рассказал главный врач Югры Алексей Добровольский.

«Самые тяжелые пациенты в реанимациях. Их там сегодня 112. И только один из них был ранее вакцинирован от ковида. Всего сегодня прививку получили более 400 тысяч человек – это каждый четвертый житель Югры. А вот из 100 тех, у кого коронавирус течет тяжело, вакцинирован был только один. Тяжелое течение ковида у тех, кто получил вакцину, встречается в десятки раз реже. Защитите себя, примите правильное решение», - сказал директор департамента здравоохранения, подводя итоги работы за неделю.

Он также отметил, что на этой неделе число заболевших оставалось стабильно высоким – в ковидные госпитали ежедневно поступало 100-170 пациентов.

В данный момент лечение от коронавируса проходят 1 814 жителя округа.

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10 июля в 18:48, просмотров: 15599, комментариев: 3
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
10 июля в 19:26
Весь мир уже давно пришел к выводу о необходимости вакцинации, как единственном и эффективнейшем средстве обезопасить себя и окружающих. В Евросоюзе вакцинировано уже 100 миллионов граждан. Чего же ждать? Когда нас не будут пускать в Европу, как «прокаженных»?
sst
не нравится
10 июля в 20:56
алконавта надо к попову и скабеевой отправить...пусть друг другу байки травят...
Швондер.
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10 июля в 21:14
Не, их двое. Там Шейнин есть, он ведро с гогном сам бедненький носит. Само то вакансия алкоте
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