Певице МакSим стало лучше

Состояние певицы Марины Абросимовой (МакSим) улучшилось. Об этом журналистам сообщила представитель артистки Яна Богушевская.

«Марине действительно немножко получше, но состояние по-прежнему стабильно тяжелое. Про вывод с аппарата [искусственной вентиляции легких] речи пока не идет», - рассказала она ТАСС.

38-летняя певица заболела в середине июня. 19 июня ее госпитализировали с воспалением легких. В конце месяца стало известно, что Макsим находится в медикаментозной коме на аппарате ИВЛ. При этом лабораторно коронавирус у женщины не подтвержден.