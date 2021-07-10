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​Непривитым туристам на краснодарских курортах грозит штраф в 30 тысяч рублей

Власти Кубани пригрозили штрафами курортникам за нарушение ковид-правил

​Непривитым туристам на краснодарских курортах грозит штраф в 30 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

В Краснодарском крае с 1 августа туристам, отказавшихся от ковид-вакцинации без веских оснований, грозит штраф в 30 тысяч рублей. Соответствующие изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности» внес губернатор Вениамин Кондратьев.

Напомним, с 1 августа отдыхать на Кубани можно только ковид-безопасным туристам. Прививку можно поставить и уже на курорте, но только в течение трех дней.

«Если человек не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс. рублей в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ», - говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Правила посещения краснодарских курортов с 1 августа:
– медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала Госуслуг – для туристов, со дня выздоровления которых прошло не более 6 месяцев до заселения;
– сертификат о вакцинации или справка о прохождении первого этапа вакцинации;
– в случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь в наличии справку о медицинском отводе и отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения);
– отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения) и обязательно - добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех дней со дня вселения. Обратиться в прививочный пункт необходимо самостоятельно;
– несовершеннолетним от 15 до 18 лет также необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения) или медицинский документ, сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала Госуслуг – для туристов, со дня выздоровления которых прошло не более 6 месяцев до заселения.


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Сегодня в 15:19, просмотров: 253, комментариев: 0
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