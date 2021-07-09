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​Мобильный интернет в России стал быстрее. Лидер по скорости МегаФон

Эксперты Ookla раскрыли итоги независимого исследования по качеству мобильного интернета в России

​Мобильный интернет в России стал быстрее. Лидер по скорости МегаФон
Фото: МегаФон

Эксперты Ookla, мирового лидера в области тестирования и анализа скорости интернета, раскрыли итоги независимого исследования по качеству мобильного интернета в России. Лучшие результаты в стране показал МегаФон, опередив других операторов.

Исследование основано на более чем 7 млн замеров скорости мобильного интернета в разных частях России в 1 полугодии. Ookla изучила данные о скорости, которые получили российские пользователи приложения Speedtest®. Замеры проводились на более чем 1,4 млн уникальных смартфонов. Методика исследования позволяет собрать наиболее объективные данные по всем операторам и регионам.

Средняя скорость скачивания у МегаФона составила 32,92 Мбит/с. И это лучшие показатели в стране. В пресс-службе оператора рассказали, что в Югре и Ханты-Мансийске абоненты также могут пользоваться скоростной передачей данных и все это – благодаря активной стройке в регионе. Так, за год было запущено и модернизировано свыше 250 базовых станций 4G. Из последних технических решений - улучшение качества интернета в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, а также на Тайлаковском, Ачимовском и Чистинном месторождениях.

Высокие скорости мобильного интернета позволяют абонентам играть без задержек в онлайн-игры, запускать стримы, слушать музыку, общаться в соцсетях и мессенджерах, смотреть фильмы и передавать файлы любого объема. Например, скачать в ТикТоке минутное видео можно всего за считанные секунды. «МегаФон сохраняет лидерство по скорости мобильного интернета в России пять лет подряд. За это время общий объём мобильного трафика в нашей сети увеличился в три раза. Меняется и потребление контента: если в 2017 году 65% трафика приходилось на видеосервисы и социальные сети, то сейчас он перераспределяется в онлайн-игры, мессенджеры и стриминговые сервисы. Все это мы учитываем как при развитии сети, так и в разработке тарифов и опций. Наши абоненты не только сами пользуются мобильным интернетом на максимальных скоростях, но и могут бесплатно и без ограничений раздавать интернет со смартфона своим друзьям и близким», – отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

В первом полугодии 2021 года МегаФон развивал сеть ускоренными темпами, за это время было реализовано 75% годового плана по строительству базовых станций LTE и расширена инвестиционная программа строительства сети четвёртого поколения на второе полугодие. Основным фокусом в развитии стали территории за пределами крупных населённых пунктов.

Компания также продолжает переводить частотные диапазоны, выделенные для сетей второго и третьего поколений, под сервисы LTE, объединяя их для достижения более высоких скоростей.

Ознакомиться с полным исследованием Ookla можно здесь.


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Сегодня в 15:06, просмотров: 206, комментариев: 0
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