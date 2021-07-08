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​Запрет снят: россияне смогут летать на курорты Египта чартерными рейсами

Путин отменил запрет на полеты чартерных рейсов в Египет, действовавший с 2015 года

​Запрет снят: россияне смогут летать на курорты Египта чартерными рейсами
Фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин отменил указ о запрете на полеты чартерных рейсов на египетские курорты. Об этом 8 июля сообщило ТАСС. Ограничение было введено в ноябре 2015 года после авиакатастрофы на Синае самолета российской компании «Когалымавиа». На борту находилось 217 пассажиров, летевших из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Все они погибли.

До отмены указа из России осуществлялись только регулярные воздушные перевозки в Каир и служебные авиаперевозки в Египет. Новые условия отменяют и рекомендацию для туроператоров воздерживаться от продажи россиянам путевок на курорты Египта.


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08 июля в 20:23, просмотров: 347, комментариев: 1
Комментарии:
sst
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08 июля в 22:07
в рф по официальным данным за последнюю неделю от ковида рекордная смертность....мы египты открываем....

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