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​За год цены в России взлетели на 6,5 процента

Годовая инфляция в России составляет 6,5%

​За год цены в России взлетели на 6,5 процента
Фото: pixabay.com

Потребительские цены в России за год выросли на 6,5 процента — данные Росстата приводит polit.ru, отмечая, что это максимальный показатель с августа 2016 года.

Если сравнивать июнь 2021 года с июнем 2020-го, можно увидеть, что в среднем продукты подорожали на 8,67 процента — пальма первенства здесь у сахара (его стоимость подскочила на 43,79 процента), а также у подсолнечного масла (на 27,46 процента) и куриных яиц (на 21,19 процента). Среди непродовольственных товаров рекорды бьют стройматериалы — за год они выросли в цене на 23,9 процента.

По данным аналитиков, также свой вклад в ускорение инфляции (которое, по данным Минэкономразвития, кстати, и не думает останавливаться) внесла регулярная индексация тарифов ЖКХ, добавили показателей и рост цен на турпоездки за рубеж.


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Сегодня в 09:48, просмотров: 381, комментариев: 0
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