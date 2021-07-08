Годовая инфляция в России составляет 6,5%

Потребительские цены в России за год выросли на 6,5 процента — данные Росстата приводит polit.ru, отмечая, что это максимальный показатель с августа 2016 года.

Если сравнивать июнь 2021 года с июнем 2020-го, можно увидеть, что в среднем продукты подорожали на 8,67 процента — пальма первенства здесь у сахара (его стоимость подскочила на 43,79 процента), а также у подсолнечного масла (на 27,46 процента) и куриных яиц (на 21,19 процента). Среди непродовольственных товаров рекорды бьют стройматериалы — за год они выросли в цене на 23,9 процента.

По данным аналитиков, также свой вклад в ускорение инфляции (которое, по данным Минэкономразвития, кстати, и не думает останавливаться) внесла регулярная индексация тарифов ЖКХ, добавили показателей и рост цен на турпоездки за рубеж.