В Нефтеюганске эвакуировали больницу из-за короткого замыкания

Вечером во вторник, 6 июля, в Нефтеюганске эвакуировали 47 человек из окружной клинической больницы имени В.И. Яцкив.

Тревожное сообщение поступило на пульт дежурного в 21.25. К медицинскому учреждению в седьмом микрорайоне города было стянуто семь пожарных расчетов.

«Из здания было эвакуировано 47 человек. После проведения разведки выяснилось, что произошло короткое замыкание. Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

В паблике «Это Юганск, детка Нефтеюганск» уточняется, что задымление произошло в хирургическом отделении больницы.