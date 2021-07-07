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​Спасатели назвали причины эвакуации из нефтеюганской больницы

В Нефтеюганске эвакуировали больницу из-за короткого замыкания

​Спасатели назвали причины эвакуации из нефтеюганской больницы
Фото: vk.com/eto_yugansk_detka

Вечером во вторник, 6 июля, в Нефтеюганске эвакуировали 47 человек из окружной клинической больницы имени В.И. Яцкив.

Тревожное сообщение поступило на пульт дежурного в 21.25. К медицинскому учреждению в седьмом микрорайоне города было стянуто семь пожарных расчетов.

«Из здания было эвакуировано 47 человек. После проведения разведки выяснилось, что произошло короткое замыкание. Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

В паблике «Это Юганск, детка Нефтеюганск» уточняется, что задымление произошло в хирургическом отделении больницы.


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Сегодня в 13:58, просмотров: 298, комментариев: 0
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