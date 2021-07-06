В Тюмени неделю разыскивают 8-летнюю Настю Муравьеву

В Тюменской области неделю продолжаются поиски 8-летней Насти Муравьевой. Девочка пропала 30 июня. Она вышла из дома на Лесобазе и пропала. Поисками заняты правоохранители и десятки волонтеров.

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел оперативное совещание с руководством областного следственного комитета и полиции по розыску школьницы.

«Приняли решение объявить награду за помощь в поисках девочки. Обращаюсь к вам официально: от лица Правительства Тюменской области ГАРАНТИРУЮ вознаграждение 500 тысяч рублей за предоставление значимой информации, способствующей розыску Насти Муравьевой, пропавшей 30 июня 2021 г. из дома, расположенного на ул. Судостроителей, 38 в Тюмени. Если вы знаете о местонахождении Насти Муравьевой, пожалуйста, позвоните: 8-904-491-43-25 (оперативный дежурный Следственного комитета), 102, 112, 793-227, 291-600 (дежурная часть УМВД г. Тюмени), 291-100 (Отдел полиции №3). Анонимность гарантируется», - сообщил глава региона на личной странице в соцсети.

О том, как и чем можно помочь в поисках ребенка, читайте в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области.