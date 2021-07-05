Жителей Демьянки, дозвонившихся Путину, пригласили на онлайн-встречу в правительство региона

В Тюменской области завершилась проверка, начатая после обращения жителей поселка Демьянка (Уватский район) на прямую линию к президенту РФ Владимиру Путину. Сельчане пожаловались на высокие счета за жилищно-коммунальные услуги.

Результаты проверки озвучены на совещании, которое провели заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров и заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин. Жители Демьянки приняли участие в работе совещания онлайн.

Главный государственный жилищный инспектор Тюменской области Лариса Боровицкая объяснила, что основной причиной конфликтной ситуации стал несвоевременный ввод в эксплуатацию индивидуальных и общедомовых приборов учета. Из-за этого плата за воду начислялась не по показаниям счетчиков, а по нормативам с повышающим коэффициентом. Кроме того, людям выставили счета за тот период, на протяжении которого они еще не были собственниками квартир. Управляющая организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 125 тысяч рублей, а работа по корректировке жилищно-коммунальных платежей продолжается.

Также органы соцзащиты проконсультируют людей по вопросам субсидий на оплату услуг ЖКХ. Их получение возможно, если плата за ЖКХ превышает 22 процента общего дохода семьи.

Что касается разницы тарифов в старом и новом домах, Вячеслав Вахрин объяснил: «Это системный вопрос, общая проблема для региона и всей страны. Для ее решения нужны изменения в федеральном законодательстве. Мы не раз поднимали этот вопрос, будем продолжать добиваться этих изменений. Ситуацию берем на полный контроль».

В пресс-службе губернатора Тюменской области сообщили, что следующая онлайн-встреча Вячеслава Вахрина и Максима Егорова с жителями Демьянки состоится через неделю.