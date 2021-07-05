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​Тюменцы смогут бесплатно брать в прокат средства реабилитации

Тюменцам стал доступен бесплатный прокат средств реабилитации

​Тюменцы смогут бесплатно брать в прокат средства реабилитации
Фото: admtyumen.ru

Жители Тюменской области смогут бесплатно брать в прокат технические средства реабилитации, вспомогательные устройства и средства для ухода. Такая возможность появилась благодаря региональному проекту «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение», который реализуется в рамках национального проекта «Демография».

«Перечень средств включает 38 наименований, среди них не только традиционные кресла-коляски, трости и ходунки, но и многофункциональная кровать, электрический подъемник, мобильные поручни, ванна для мытья пациента, веревочная лестница, носилки, гусеничный подъемник с универсальной платформой и др. Срок проката может составлять до 6 месяцев. Услугами безвозмездного пользования техническими средствами могут воспользоваться, прежде всего, граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании на дому или полустационарной форме в связи с полной или частичной утратой способности к самообслуживанию, передвижению. А также люди старше 18 лет, которые потеряли такие способности временно из-за заболевания или травмы», - объяснили в пресс-службе департамента социального развития региона.

Для получения необходимого средства или устройства во временное пользование граждане могут обратиться в Областной центр реабилитации инвалидов (г. Тюмень, ул. Уральская, д.60/1) или в комплексный центр социального обслуживания по месту жительства. Подробная информация на сайте http://orci72.ru/virtualnyj-zal-tsr или по телефону горячей линии по реализации ИПРА: (3452) 670-770.


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05 июля в 10:28, просмотров: 108, комментариев: 0
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