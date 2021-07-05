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​Федеральные эксперты высоко оценили развитие медицинского туризма в Тюменской области

Иностранцы приезжают в Тюмень за высокотехнологической медпомощью

​Федеральные эксперты высоко оценили развитие медицинского туризма в Тюменской области
Фото: Галина Кирсанова

Областную клиническую больницу №1 Тюменской области посетили заместитель директора департамента международного сотрудничества и связей с общественностью минздрава РФ Андрей Гайдеров и специалист по работе с регионами Координирующего центра федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» Алла Радецкая. Эксперты оценили качество организации медицинской помощи иностранным гражданам, взаимодействия клиники с Региональным центром развития экспорта медицинских услуг «Medical City».

Презентацию медицинских возможностей и экскурсию по отделениям клиники провели заместитель главного врача по медицинской части Игорь Бродер и руководитель коммерческой службы медучреждения Ольга Чернова.

Андрей Гайдеров высоко оценил опыт и вовлечённость команды проекта, взаимодействие единого кластера клиник, тесное сотрудничество медицинской сферы с туристическими направлениями. «У нас есть все необходимые составляющие, чтобы продолжать настраивать качественную работу всех медицинских центров России. Нам важно на сегодняшний момент продолжать информировать и рассказывать о том, что медицинские услуги наших регионов ни в чем не уступают зарубежным, а в некоторых направлениях являются одними из лучших», - отметил он.

В пресс-службе департамента здравоохранения региона напомнили, что иностранный пациент может получить квалифицированную медицинскую помощь, оставив заявку на на сайте https://www.medcity.pro: «Важно подчеркнуть, что в Областную клиническую больницу №1 иностранные пациенты обращаются за высокотехнологичной медицинской помощью по следующим профилям: детская хирургия, кардиохирургия и урология, торакальная хирургия, эндокринная хирургия, травматология и ортопедия, общая хирургия».

На прошедшей встрече была намечена программа развития маркетинговых отделов клиник на базе обучающей площадки кластера «Медицинский город». В рамках проекта планируется развивать бренд российского врача, максимально доступно информировать пациентов о преимуществах местной медицины. «Развитие медицинского туризма важно не только с точки зрения привлечения финансов и иностранных граждан, но и как драйвер для развития наших медицинских организаций, для улучшения клиентоориентированной составляющей. Мы всегда рады, когда к нам приезжает внешний аудит: мы можем сопоставить себя с другими регионами, увидеть оценку, определить векторы для дальнейшего движения», - подчеркнул заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Алексей Немков.


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05 июля в 14:18, просмотров: 187, комментариев: 0
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