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​Экс-игрок сургутской баскетбольной команды «Университет-Югра» через суд добивается зарплаты

Баскетболист Петр Губанов, игравший на арене Сургута, судится с клубом «Химки» из-за долга по зарплате

​Экс-игрок сургутской баскетбольной команды «Университет-Югра» через суд добивается зарплаты
Фото: pbs.twimg.com

Баскетболист Петр Губанов судится с клубом «Химки» из-за невыплаченных 8,7 миллионов рублей. Кроме него клуб должен и другим игрокам.

Бывший «студент» обратился в Савёловский суд Москвы с исковым заявлением. Он требует взыскать 7 млн рублей задолженности по зарплате и еще 1,7 млн рублей в качестве моральной компенсации. Об этом пишет Telegram-канал Mash. Известно, что клуб задолжал игрокам в общей сложности 250 млн рублей. При этом, согласно открытой информации, бюджет «Химок» в прошлом сезоне составил 2,137 млрд рублей.

«Финансовые проблемы, в том числе и долги по зарплате, из-за которых отказался выступать за команду ряд легионеров, стали одной из главных причин крайне неудачного выступления БК «Химки» в минувшем сезоне. Клуб выбыл из плей-офф Единой лиги ВТБ на стадии четвертьфинала. В регулярном чемпионате Евролиги команда заняла последнее место в турнирной таблице», – пишет «Городская газета» (Химки).

Также СМИ сообщают, что от клуба отвернулись главные спонсоры. Для возобновления финансирования клуба они потребовали сменить руководящий состав «Химок».

Напомним, что в сезоне 2008-2009 Петр Губанов защищал цвета сургутского клуба на позиции тяжелого форварда. В мае 2009 года на тот момент 22-летний спортсмен покинул команду из-за ее закрытия. Тогда «Университет-Югра» тоже задолжал спортсменам N-ную сумму, после чего игрокам срочно пришлось искать новое поле для реализации своих спортивных талантов.


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05 июля в 14:21, просмотров: 1489, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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05 июля в 14:37
Не бедствует. На совещании у вице-премьера Правительства РФ Чернышенко отмечено, что зарплаты игроков клубных команд «перегреты». А «игроки не оправдывают надежд налогоплательщиков и Правительства». Это показал вылеты игровых команд: по хоккею на мирового первенства на стадии четвертьфинала, на стадии группы на Евро-21 по футболу, непопадание на Олимпиские игры женской команды по баскетболу. В Югре налогоплательщики платят в ХК «Югра» 600 миллионов рублей на зарплаты легионерам и другим игрокам. Тоже «перегрев». По смыслу, ХК «Югра» должна сама искать спонсоров и зарабатывать. То есть «по одежке протягивать ножки». Тот же ХК «Дизель» (Пенза) занял третье место ВХЛ при скромном бюджетном финансировании менее 100 млн рублей.

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