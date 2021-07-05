Баскетболист Петр Губанов, игравший на арене Сургута, судится с клубом «Химки» из-за долга по зарплате

Баскетболист Петр Губанов судится с клубом «Химки» из-за невыплаченных 8,7 миллионов рублей. Кроме него клуб должен и другим игрокам.

Бывший «студент» обратился в Савёловский суд Москвы с исковым заявлением. Он требует взыскать 7 млн рублей задолженности по зарплате и еще 1,7 млн рублей в качестве моральной компенсации. Об этом пишет Telegram-канал Mash. Известно, что клуб задолжал игрокам в общей сложности 250 млн рублей. При этом, согласно открытой информации, бюджет «Химок» в прошлом сезоне составил 2,137 млрд рублей.

«Финансовые проблемы, в том числе и долги по зарплате, из-за которых отказался выступать за команду ряд легионеров, стали одной из главных причин крайне неудачного выступления БК «Химки» в минувшем сезоне. Клуб выбыл из плей-офф Единой лиги ВТБ на стадии четвертьфинала. В регулярном чемпионате Евролиги команда заняла последнее место в турнирной таблице», – пишет «Городская газета» (Химки).

Также СМИ сообщают, что от клуба отвернулись главные спонсоры. Для возобновления финансирования клуба они потребовали сменить руководящий состав «Химок».

Напомним, что в сезоне 2008-2009 Петр Губанов защищал цвета сургутского клуба на позиции тяжелого форварда. В мае 2009 года на тот момент 22-летний спортсмен покинул команду из-за ее закрытия. Тогда «Университет-Югра» тоже задолжал спортсменам N-ную сумму, после чего игрокам срочно пришлось искать новое поле для реализации своих спортивных талантов.