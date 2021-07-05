Режиссер Владимир Меньшов умер от коронавируса

Кинорежиссер Владимир Меньшов скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году. Об этом сообщается на сайте киноконцерна «Мосфильм».

«Мосфильм» и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушёл из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер, член правления «Мосфильма» скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году», - говорится в сообщении.

О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже.

Владимир Меньшов - Народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва слезам не верит».