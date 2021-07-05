61 процент жителей «тюменской матрешки» откладывает деньги про запас

Больше всего жителей ХМАО, ЯНАО и Тюменской области откладывают деньги «про запас», меньше всего – на образование для себя или детей. К такому выводу пришли эксперты портала hh.ruв ходе своего исследования, которое показало, что первый вариант ответа выбрали 61 процент жителей «тюменской матрешки», а второй – 6 и 15 соответственно.

Также в тройке лидеров причин для накопления денег оказались желание отправиться в путешествие (30 процентов) и улучшение жилищных условий (26 процентов). 25 процентов жителей регионов откладывают средства ради пассивного дохода после выхода на пенсию.

«Основной источник доходов для 79% опрошенных – это заработная плата, кроме того, по 19% получают социальные выплаты (интересно, что такие респонденты чаще всего встречаются среди представителей науки и образования) и доход от инвестиций, 4% - доход от сдачи недвижимости. 18% жителей региона рассказали, что обычно откладывают менее 5% своего ежемесячного дохода, 28% откладывают 5-10% дохода, еще 18% откладывают от 15% до 30% дохода, 6% - 30-50%, 5% - более половины. Вообще ничего не откладывают 25% опрошенных», – сообщили в пресс-службе портала.