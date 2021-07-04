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​«Дельта» маскируется под кишечную инфекцию

Названы симптомы индийского штамма коронавируса

​«Дельта» маскируется под кишечную инфекцию

Боли в животе, тошнота, диарея и рвота – отличительные симптомы индийского штамма коронавируса. Об этом ТАСС рассказали ряд практикующих докторов.

Пульмонолог Алексей Никишенков рассказал, что в последнее время, когда стал распространятся штамм «Дельта», пациенты все чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта. При этом болезнь сопровождают также кашель, слабость и боль в мышцах.

Врач-иммунолог Владимир Болибок подтвердил проявление «желудочного ковида» у пациентов, заразившихся штаммом «Дельта»: «Для ковида, который сейчас напал, штамма «Дельта», характерен так называемый «желудочный синдром» или «желудочный ковид». Достаточно часто к уже известным симптомам прибавляются боли в животе, рвота и понос».

Штамм «Дельта» был впервые обнаружен в октябре 2020 года в Индии и получил название индийский.

Официально о зарегистрированных случаях заражения новым штаммом коронавируса в Югре не сообщалось. Однако в окружном управлении Роспотребнадзора считают, что его приход в регион неизбежен.


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04 июля в 10:33, просмотров: 1540, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
04 июля в 12:24
Штамм проявил в себе «индийскую» специфику: плохая вода, жара и, как следствие, расстройства кишечно- желудочного тракта. Было бы удивительно, если было бы иное.

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