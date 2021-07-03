Юрий Соломин предложил «вылечить» режиссера Богомолова

Режиссера, художественного руководителя Театра на Бронной Константина Богомолова нужно лечить в больнице. Так считает другой российский режиссер, актер Юрий Соломин. На своего коллегу по цеху он ополчился за то, что тот предоставил роль в спектакле женщине-трансгендеру. Любовь Раневскую в «Вишневом саде» сыграет Наталья Максимова.

«В больницу надо срочно положить — может быть, можно как-то вылечить! Кого? Естественно, Богомолова. Или операцию сделать. А больше никак. И того, кто это разрешил, — тоже. Если [что-то] вырежут, то все будет нормально и можно дальше работать. А почему ж нет?» —цитирует Соломина lenta.ru.

Богомолов 30 июня рассказал, что спектакль выйдет в следующем сезоне. Постановкой будет заниматься выпускник прошлого года режиссерского факультета ГИТИСа Микита Ильинчик. Сам режиссер эти эксперименты называет «продвинутым театром с TikTok» и «творческим проветриванием».