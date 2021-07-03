Ученые определили максимальную продолжительность жизни людей в XXI веке

Сегодня в мире насчитывается около полмиллиона человек, проживших целый век. Число людей старше 100 лет растет с каждым годом. Сейчас самым старым человеком в мире, по информации MedicalXpress, является японец Кане Танака – ему 118 лет. Однако рекорд долгожителя принадлежит француженке Жанне Кальман. Она прожила 122 года (1875-1997).

Американские ученые провели исследование и выяснили максимальную продолжительность жизни людей к концу 21 столетия. Его результаты опубликованы в в журнале Demographic Research. К концу века человек сможет дожить до 120-135 лет. При этом вероятность достичь 124-летнего возраста будет равна 99%. До 130 лет смогут прожить только 13% человечества.

Ранее siapress.ru писал о том, что в Сургуте празднует свой 100-летний юбилей ветеран Великой Отечественной войны Зоя Кудинова.