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​Ученые: к концу XXI века человек сможет прожить до 130 лет

Ученые определили максимальную продолжительность жизни людей в XXI веке

​Ученые: к концу XXI века человек сможет прожить до 130 лет
Фото: pixabay.com

Сегодня в мире насчитывается около полмиллиона человек, проживших целый век. Число людей старше 100 лет растет с каждым годом. Сейчас самым старым человеком в мире, по информации MedicalXpress, является японец Кане Танака – ему 118 лет. Однако рекорд долгожителя принадлежит француженке Жанне Кальман. Она прожила 122 года (1875-1997).

Американские ученые провели исследование и выяснили максимальную продолжительность жизни людей к концу 21 столетия. Его результаты опубликованы в в журнале Demographic Research. К концу века человек сможет дожить до 120-135 лет. При этом вероятность достичь 124-летнего возраста будет равна 99%. До 130 лет смогут прожить только 13% человечества.

Ранее siapress.ru писал о том, что в Сургуте празднует свой 100-летний юбилей ветеран Великой Отечественной войны Зоя Кудинова.


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Сегодня в 09:58, просмотров: 153, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 10:31
Вот хрень какая.

Теперь Путин увеличит пенсионный возраст до 100 лет.
Dochimacho
не нравится
Сегодня в 10:42
По Жанне Кальман вопрос, там есть подводные камни, но западные прогнозы по развитию социума уже строятся исходя из продолжительности жизни в сотню лет.
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