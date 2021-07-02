На улицах Тюмени стали реже совершать преступления

В 15 муниципалитетах Тюменской области снизилась уличная преступность, в том числе в Тюмени на 24 процента. Кроме того, общая раскрываемость преступлений в регионе составила почти 60 процентов. Об этом рассказал заместитель начальника УМВД России по Тюменской области Булат Хайруллин на заседании координационного совета по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью, которое провел в режиме ВКС вице-губернатор Сергей Сарычев.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Евгений Козлов добавил, что большую роль в профилактике и раскрытии преступлений играет аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»: «С помощью АПК «Безопасный город» за первый квартал в регионе раскрыто 14 преступлений, в областном центре выявлено 71 правонарушение. Установлено 39 разыскиваемых. Благодаря видеокамерам с с функцией распознавания лиц задержано 8 человек, трое из них находились в федеральном розыске. С использованием системы «Перехват» задержано 22 единицы автотранспорта, причастных к преступлениям или правонарушениям».

Сейчас в комплексе «Безопасный город» задействовано около 3,7 тысяч камер видеонаблюдения на территории 23 муниципальных образований. Сергей Сарычев рекомендовал проанализировать эффективность использования камер видеонаблюдения в областном центре и, при необходимости, внести предложения по модернизации, ротации оборудования на территории города, а также расширении системы «Безопасный город» путем установки новых комплексов в недавно построенных жилых микрорайонах.