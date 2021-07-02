77 бомжей привиты от коронавируса в Тюменской области

В организациях социального обслуживания Тюменской области прошли полный этап вакцинации более 3 тысяч получателей социальных услуг (это 83%) и более 1,5 тысячи (77%) сотрудников стационарных организаций.

Вакцинация в домах-интернатах и социально-реабилитационных центрах проводится строго после предварительного осмотра врачом поликлиники и при отсутствии медицинских противопоказаний. Используется «Спутник V».

«Также активно проводится вакцинация социальных работников и пожилых граждан, которых они обслуживают в домашних условиях. Уже привиты более 2,6 тысячи сотрудников и обслуживаемых граждан. Лицам без определенного места жительства, обращающимся в организации социального обслуживания, при наличии документов и отсутствии медицинских противопоказаний, предлагается вакцинирование. На сегодня вакцинированы 77 получателей социальных услуг из числа лиц без определенного места жительства», - рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Отмечается также мобильные пункты по вакцинации против коронавирусной инфекции открыты на базе шести организаций социального обслуживания в Тюмени, Тобольске и Ишиме.