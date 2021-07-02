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​В тюменских организациях соцобслуживания привиты 83 процента проживающих

77 бомжей привиты от коронавируса в Тюменской области

​В тюменских организациях соцобслуживания привиты 83 процента проживающих
Фото: admtyumen.ru

В организациях социального обслуживания Тюменской области прошли полный этап вакцинации более 3 тысяч получателей социальных услуг (это 83%) и более 1,5 тысячи (77%) сотрудников стационарных организаций.

Вакцинация в домах-интернатах и социально-реабилитационных центрах проводится строго после предварительного осмотра врачом поликлиники и при отсутствии медицинских противопоказаний. Используется «Спутник V».

«Также активно проводится вакцинация социальных работников и пожилых граждан, которых они обслуживают в домашних условиях. Уже привиты более 2,6 тысячи сотрудников и обслуживаемых граждан. Лицам без определенного места жительства, обращающимся в организации социального обслуживания, при наличии документов и отсутствии медицинских противопоказаний, предлагается вакцинирование. На сегодня вакцинированы 77 получателей социальных услуг из числа лиц без определенного места жительства», - рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Отмечается также мобильные пункты по вакцинации против коронавирусной инфекции открыты на базе шести организаций социального обслуживания в Тюмени, Тобольске и Ишиме.


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02 июля в 14:37, просмотров: 124, комментариев: 0
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