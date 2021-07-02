Тюменцы смогут рассчитать все риски строительства на калькуляторе

В Тюменской области запустят общедоступный сервис «Калькулятор процедур» в сфере строительства. Онлайн-сервис создан по поручению правительства РФ и губернатора региона. Он должен упростить процедуры ведения бизнеса и улучшить инвестиционный климат.

«Калькулятор создан для демонстрации последовательности прохождения процедур в зависимости от типа, вида и особенностей строительного проекта. Информация в калькуляторе будет полезна тем, кто уже строит или только собирается начать строительство, будь то физические лица или компании-застройщики. Это поможет более эффективно спланировать все этапы строительства. Также в калькуляторе будет размещена общая информация об организациях, куда следует обратиться. После расчета результатов можно будет перейти на официальные сайты организаций, которые будут указаны в итоговом списке», - рассказали о сервисе в пресс-службе департамента информатизации Тюменской области.

Калькулятор будет доступен без авторизации. У пользователей также будет возможность сохранить результат расчёта и отправить его на указанный адрес электронной почты.

«Цели и задачи по работе с информационными системами, а также «Калькулятором процедур» Тюменской области отражены в региональном проекте «Цифровое государственное управление», реализующегося в рамках национальной программы «Цифровая экономика», - добавили в департаменте.