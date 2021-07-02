Не вакцинированным гостям краснодарских курортов разрешили привиться на месте отдыха

Не вакцинированным туристам, прибывшим в Краснодарский край до 1 августа, можно будет поставить прививку против коронавируса на месте отдыха. На это отдыхающим дается три дня. Люди с медицинским отводом от вакцинации смогут приехать с ПЦР-тестом, действительным в течение 72 часов. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Для того чтобы максимально комфортно реализовать права граждан на отдых, который ими был приобретен в течение всего 2021 года, мы договорились о том, что постановление главы Краснодарского края будет скорректировано. И начиная с 1 августа наши граждане могут приезжать на территорию Краснодарского края, имея при себе сертификат вакцинированного. В случае, если есть отвод от вакцинации, - ПЦР-тест, действительный 72 часа», - цитирует Голикову РИА «Новости».

Власти Кубани приняли решение с 1 августа пускать на курорты края только вакцинированных россиян или тех, у кого есть медицинский отвод с ПЦР.