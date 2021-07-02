16+
Логотип Сиапресс
USD  73,6175   EUR  87,0748  

Новости

Больше новостей
Чтобы приобрести что-то дорогое, вы предпочитаете...
Комментировать
1
Планируете ли вы крупные траты в этом году?
Комментировать
1
Удовлетворены ли вы качеством воды из-под крана?
Комментировать
1
Смотрели ли вы Прямую линию с Владимиром Путиным?
Комментировать
1
Больше опросов

​В правительстве РФ разъяснили ковид-правила отдыха на курортах Краснодарского края

Не вакцинированным гостям краснодарских курортов разрешили привиться на месте отдыха

​В правительстве РФ разъяснили ковид-правила отдыха на курортах Краснодарского края
Фото: pixabay.com

Не вакцинированным туристам, прибывшим в Краснодарский край до 1 августа, можно будет поставить прививку против коронавируса на месте отдыха. На это отдыхающим дается три дня. Люди с медицинским отводом от вакцинации смогут приехать с ПЦР-тестом, действительным в течение 72 часов. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Для того чтобы максимально комфортно реализовать права граждан на отдых, который ими был приобретен в течение всего 2021 года, мы договорились о том, что постановление главы Краснодарского края будет скорректировано. И начиная с 1 августа наши граждане могут приезжать на территорию Краснодарского края, имея при себе сертификат вакцинированного. В случае, если есть отвод от вакцинации, - ПЦР-тест, действительный 72 часа», - цитирует Голикову РИА «Новости».

Власти Кубани приняли решение с 1 августа пускать на курорты края только вакцинированных россиян или тех, у кого есть медицинский отвод с ПЦР.


нравится (0) не нравится (0)
02 июля в 23:48, просмотров: 33, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутского врача отстранили от должности за взятки. Состоится суд 1446
  2. ​В Сургуте назначили начальника пиар-команды главы из Лангепаса 1345
  3. Один из ТЦ в Сургуте пострадал при вчерашнем ливне 1226
  4. ​Сургут «по пояс» в воде // Видео 958
  5. ​На сургутском жд-вокзале перед отъездом домой пропал вахтовик 776
  6. ​Грозы, дожди и ветра останутся в Сургуте на выходные 716
  7. В департаменте образования Сургута рассказали, сколько девятиклассников получат аттестат с отличием 705
  8. ​Словами через рот 697
  9. Перед самым ливнем в Сургуте эвакуировали 350 посетителей «Ауры» 689
  10. В Сургуте нет ни одной умной опоры, но может появиться сразу 40 625
  1. ​Певица МакSим в коме: поражены легкие, ковид ни при чем 13424
  2. ​Без масок – особо опасны 6606
  3. Следственный комитет по ХМАО проведет свою проверку по факту смерти Эльвиры Зиганшиной 6476
  4. ​«Она говорила, я задыхаюсь. Такое чувство, что умру. Я устала чувствовать эту боль» 3952
  5. ​Проверят всех: депздрав Югры выясняет, почему умерла Эльвира Зиганшина 3837
  6. Автоледи по имени Люба напала с битой на водителя, который встал в ее ряд 3669
  7. ​Это увлекательный был аттракцион: маленьких вартовчан прокатили в ковше экскаватора 3187
  8. ​Utair выступила с официальным обращением к пассажирам 3133
  9. ​Вакцина ни при чем: погибшая Эльвира Зиганшина не прививалась от коронавируса 2864
  10. ​Из-за сообщения о возможном минировании детсадов и школ в Нижневартовске эвакуировали более 2 500 детей 2724
  1. ​Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 30 июня 16572
  2. ​Певица МакSим в коме: поражены легкие, ковид ни при чем 13424
  3. ​Умер Сергей Полукеев 11464
  4. ​Как Сургут отметит День России и День города // Спецвыпуск афиши 9438
  5. Теперь точно откроют: в Сургуте завершают обустройство пляжа 9307
  6. ​Дворник из Нижневартовска стал героем мема из-за шляпы 8865
  7. ​Пушистая компания: сургутяне гуляют по торговым центрам с котами на поводке // Фотофакт 8528
  8. Сергей Полукеев: «После того, как жители вышли кольцом, вариант что-то построить на Грибоедовской развязке равен нулю. Мы же не самоубийцы» // ВИДЕО, ТЕКСТ 8359
  9. Нефтеюганец на «Ауди» спровоцировал аварию с пятью легковушками 7950
  10. ​Звонок Полукеева 7746

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика