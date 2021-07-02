Певица Алиса Вокс потребовала от Сергей Шнурова 20 миллионов рублей

Певица Алиса Вокс, экс-вокалистка группы «Ленинград» будет судиться с лидером коллектива Сергеем Шнуровым: артистка требует от него многомиллионную компенсацию, сообщает InterMedia.

Напомним, что Вокс спела один из самых известных хитов «Ленинграда» — «Экспонат», но не только. По данным адвокатов артистки, речь идет о 39 хитах: певица высказала недовольство о небольшой количестве исполнительских сборов на эти песни. Так, по словам адвоката Романа Лалаяна, за 39 песен Алисе Вокс заплатили одну тысячу рублей.

«Нам прислали договор, который подписан за две недели до выхода Алисы из группы, по отчуждению всех прав на музыкальные произведения за тысячу рублей, — сказал Лалаян «Комсомольской правде». — Сейчас мы готовим встречную претензию, чтобы нам объяснили, по какой причине был выплачен такой гонорар. К тому же тот договор был подписан только на последней странице. Как за 39 треков могли заплатить тысячу рублей?»

Напомним, что Алиса Вокс ушла из «Ленинграда» со скандалом в 2016 году, обретя творческую свободу, но потеряв право петь хиты группы.