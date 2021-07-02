Вспышка коронавируса требует жестких мер, заявили в Кремле

Жесткие меры против распространения коронавируса могут последовать в ближайшее время в России: в Кремле оценили ситуацию.

«Очередная вспышка коронавируса, очередная вспышка пандемии в Москве и в Российской Федерации в целом диктует необходимость жестких мер, — заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, — потому что жизнь и здоровье россиян — это абсолютный приоритет». Его слова передает ТАСС.

При этом Песков не уточнил, какие именно меры требуется принять — тем не менее, еще 29 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова обращалась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать подготовленный проект запрета массовых мероприятий. Тот фактически согласился: «Анна Юрьевна, да, и я хотел бы попросить вас также соответствующее поручение дать главным санитарным врачам по субъектам РФ, чтобы они занимали активную позицию», — ответил Мишустин.