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​Россиянам следует ждать жестких мер из-за распространения коронавируса

Вспышка коронавируса требует жестких мер, заявили в Кремле

​Россиянам следует ждать жестких мер из-за распространения коронавируса
Фото: 1novosti-regiona.ru

Жесткие меры против распространения коронавируса могут последовать в ближайшее время в России: в Кремле оценили ситуацию.

«Очередная вспышка коронавируса, очередная вспышка пандемии в Москве и в Российской Федерации в целом диктует необходимость жестких мер, — заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, — потому что жизнь и здоровье россиян — это абсолютный приоритет». Его слова передает ТАСС.

При этом Песков не уточнил, какие именно меры требуется принять — тем не менее, еще 29 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова обращалась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать подготовленный проект запрета массовых мероприятий. Тот фактически согласился: «Анна Юрьевна, да, и я хотел бы попросить вас также соответствующее поручение дать главным санитарным врачам по субъектам РФ, чтобы они занимали активную позицию», — ответил Мишустин.


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Сегодня в 09:33, просмотров: 129, комментариев: 0
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