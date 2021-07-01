Александр Моор предложил развивать наставничество для поддержки начинающих экспортеров

Тюменская область вышла в лидеры России по внедрению регионального экспортного стандарта 2.0. Об этом на заседании Экспортного совета рассказал руководитель проекта по координации региональных программ Акционерного общества «Российский экспортный центр» Олег Радионов.

В регионе в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» реализуется региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». На данный момент реализовано 89,1 процента экспортного стандарта – внедрено 11 из 15 инструментов. «Успешная реализация всех 15 инструментов позволит сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта и, как результат, увеличит число экспортеров и объем экспортной продукции», – отметил заместитель губернатора Андрей Пантелеев.

Губернатор Александр Моор подчеркнул важность слаженной работы в этом направлении органов власти, инфраструктуры поддержки, общественных объединений бизнеса, образовательных учреждений и самих предпринимателей

«Внедрение регионального экспортного стандарта – это показатель регионального проекта. Для его успешной реализации необходима комплексная работа власти и бизнеса. Ряд полномочий по развитию экспорта относится к компетенции отраслевых департаментов и учреждений. Прошу всех коллег включиться в работу по решению поставленных задач по экспорту, при необходимости сформировать рабочие группы при Экспортном совете», – обратился к участникам заседания глава региона. Он также предложил руководителям общественных объединений бизнеса развивать наставничество для поддержки начинающих экспортеров.

Отметим, что национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта и рост предприятий-экспортеров.