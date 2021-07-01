Тюменских бизнесменов приглашают обучиться созданию франшиз

Тюменские бизнесмены, желающие масштабировать свой бизнес или провести апгрейд существующей франчайзинговой концепции, могут принять участие в акселерационной программе по созданию франшиз. Для участия в программе необходимо подать заявку на сайте.

«У тюменских предпринимателей есть возможность реализовать свою цель по созданию франчайзинговой сети, пройдя программу «Акселератор франшиз». В течение 12 недель бизнесмен вместе с командой сотрудников будет совершенствовать предприятие, готовить его к тиражированию и разрабатывать свою франчайзинговую модель. Обучать, помогать и направлять участников будут эксперты-практики из сферы франчайзинга и построения системного бизнеса. Совместно с ними уже разработаны обучающие модули, запланировано время для проведения практикумов и консультаций», - рассказали в пресс-службе департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Программа предусматривает также мероприятия с действующими франчайзерами, представителями институтов поддержки предпринимательства и нетворкинг с единомышленниками.

«Участие в программе стоит для одного предпринимателя 36 000 рублей. Программа реализуется на условиях софинансирования, 75% стоимости оплачивает фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Таким образом, предпринимателю остается оплатить за участие в программе 9 000 рублей. Программа рассчитана всего на 25 предпринимателей. Участниками могут стать самые активные и заинтересованные бизнесмены, успевшие подать заявку на участие», - добавили в департаменте.

Стоит отметить, что программа проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».