В Сорокинском районе устранено цифровое неравенство

В Тюменской области продолжается работа по федеральному проекту устранения цифрового неравенства (УЦН). Так, в Сорокинском районе компанией «Ростелеком» при поддержке регионального департамента информатизации ведется установка и подключение точек доступа

«Сорокинская линия УЦН общей протяженностью более 90 километров связала четыре малых населенных пункта района: села Ворсиха, Знаменщиково, Нижнепинигино и Осиновка, где проживают в общей сложности более 1 100 человек. В каждом из населенных пунктов установлены опоры с точками Wi-Fi-доступа, которые обеспечивают покрытие радиусом до 100 метров и выход в интернет на скорости не менее 10 Мбит/с», - рассказали в пресс-службе департамента.

Ранее работы по реализации проекта выполнены в 15 районах региона: Абатский, Армизонский, Аромашевский, Викуловский, Голышмановский, Заводоуковский, Исетский, Ишимский, Казанский, Нижнетавдинский, Омутинский, Сладковский, Сорокинский, Юргинский и Ялуторовский районы.

«Правительство региона уделяет большое внимание развитию информационной инфраструктуры, в том числе участвуя в реализации национального проекта «Цифровая экономика». Федеральная программа по устранению цифрового неравенства предусматривает создание зон бесплатного Wi-Fi в селах с населением от 250 до 500 человек. В 2020 году границы программы расширились: точки доступа появляются в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек. Строительство точек УЦН открывает перспективы дальнейшего развития инфраструктуры связи в удаленных и малых населенных пунктах региона. Вместе с этим в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» проходит подключение к интернету социально значимых объектов – ФАПов, сельских администраций, образовательных учреждений, участковых пунктов полиции. Начиная с 2019 года, доступ в сеть получили уже более 1000 учреждений важного социального назначения», - подчеркнул заместитель директора департамента информатизации Тюменской области, отметил Станислав Логинов.