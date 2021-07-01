В России могут разрешить разгоняться до 150 км/ч на некоторых дорогах

В России могут увеличить максимально допустимую скорость на некоторых дорогах до 150 км/ч. Эту идею рассматривает ГИБДД, рассказал глава ведомства Михаил Черников.

«[Рассматриваем] повышение скорости до 150 км в час на некоторых участках дорог, но там, где это безопасно», - цитирует главного госавтоинспектора страны ТАСС. «Я думаю, что водители будут благодарны, когда они смогут комфортно проехать участок дороги со скоростью, которая обеспечит безопасность, и она будет не минимизирована до какого-то очень мелкого предела», - добавил он.

Сейчас максимально допустимая скорость на российских трассах – 130 км/ч. Разогнаться можно на загородных трассах, если на участке установлены знаки «Автомагистраль» и «Ограничение максимальной скорости» со значением 130. На большинстве дорог вне населенных пунктов скорость движения составляет 90 км/ч.